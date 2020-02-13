СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Киевской области

Иллюстративное фото (AvakovArsentwitter)

Местных жителей призывают во время проведения учений сохранять спокойствие

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области 17-21 февраля 2020 года проведет масштабное антитеррористическое обучение в Белой Церкви и близлежащих районах Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook.

Как сообщается, в мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

"Служба безопасности Украины призывает жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее антитеррористические учения прошли в Днепропетровской области.

Также плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение прошло в Бердянске Запорожской области.