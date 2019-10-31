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В Днепре проходят антитеррористические учения

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 11:58
В Днепре проходят антитеррористические учения
Фото: обучение в Днепре (facebook.com/mvs.gov.ua)

Задача нацгвардейцев - блокировать первую группу злоумышленников

В Днепре в аэропорту проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, задача нацгвардейцев - блокировать первую группу злоумышленников.

"В Днепре правоохранители подняты по тревоге для задержания террористов в аэропорту города. По такому сценарию проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности", - говорится в сообщении.

Фото: обучение в Днепре (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в городе Бердянске Запорожской области 13 и 14 сентября проходило плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение, из-за чего на отдельных территориях было временное введение особого режима.

Ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения боевого обеспечения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины примут участие в международных военных учениях Saber Junction - 2019, которые пройдут в Германии. Учения состоятся на американской базе JMRC.

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