В Киевской области мужчина утонул во время Крещения
В селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ", - пишет пресс-служба.
Согласно данным правоохранители, погибший 52-летний житель Фастовского района. После установления обстоятельств полиция предоставит правовую квалификацию события.
"Уважаемые граждане, полиция призывает ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения". - добавляет полиция.
Фото: в Киевской области мужчина утонул во время Крещения (фото facebook.com/pol.kyivregion)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что 24 декабря, только за последний месяц года – утонули 31 человек.
Также 23 декабря, в селе Раздольное Херсонской области исчезли двое детей. Тело первого сотрудника ГСЧС изъяли из пруда.