В селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Фото: в Киевской области мужчина утонул во время Крещения (фото facebook.com/pol.kyivregion)

"Уважаемые граждане, полиция призывает ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения". - добавляет полиция.

"На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 24 декабря, только за последний месяц года – утонули 31 человек.

Также 23 декабря, в селе Раздольное Херсонской области исчезли двое детей. Тело первого сотрудника ГСЧС изъяли из пруда.