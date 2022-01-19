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В Киевской области мужчина утонул во время Крещения

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Среда 19 января 2022 19:40
В Киевской области мужчина утонул во время Крещения Фото: в Киевской области мужчина утонул во время Крещения (фото facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ", - пишет пресс-служба.

Согласно данным правоохранители, погибший 52-летний житель Фастовского района. После установления обстоятельств полиция предоставит правовую квалификацию события.

"Уважаемые граждане, полиция призывает ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения". - добавляет полиция.


Фото: в Киевской области мужчина утонул во время Крещения (фото facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 24 декабря, только за последний месяц года – утонули 31 человек.

Также 23 декабря, в селе Раздольное Херсонской области исчезли двое детей. Тело первого сотрудника ГСЧС изъяли из пруда.

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Киевская область
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