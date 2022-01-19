У селі Крушинка Фастівського району Київської області втонув чоловік під час купання на Водохреще. Поліція встановлює обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Фото: у Київській області чоловік потонув під час Водохреща (facebook.com/pol.kyivregion)

"Шановні громадяни, поліція закликає відповідально ставитися до власного життя, неухильно дотримуватися правил поведінки біля водойм та не купатися в стані алкогольного сп'яніння". - додає поліція.

Згідно з даними правоохоронці, загиблий 52-річний мешканець Фастівського району. Після встановлення обставин - поліція надасть правову кваліфікацію події.

"На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно-рятувальних робіт", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 24 грудня, лише за останній місяць року - потонули 31 людина.

Також 23 грудня, в селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.