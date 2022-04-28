В Киевской области на минах подорвались две бригады энергетиков: есть погибший и раненые
Сегодня, 28 апреля, в Киевской области на минах подорвались две бригады энергетиков. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
По его словам, одна бригада энергетиков подорвалась на противотанковой мине в районе села Маковище. Сотрудники компании съехали на полевую дорогу, где и произошел взрыв. В результате один человек получил перелом локтевого сустава и бедра.
"Возле места взрыва обнаружили еще 5 таких мин - смертельная ловушка, которую оставили российские военные, отступая с территории Киевской области", - добавил Небитов.
Другая бригада энергетиков также подорвалась на полевой дороге. Сотрудники компании восстанавливали подачу электроэнергии в Макаровском районе. В результате взрыва мины один сотрудник погиб, еще двое получили ранения.
Глава полиции Киевской области отметил, что случаи подрывов на минах фиксируются практически каждый день. Небитов призвал граждан быть осторожными и не выезжать на полевые дороги и лесные тропы в районах, которые находились в российской оккупации.
"Обходите заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, не берите незнакомые вещи из мест боевых действий", - добавил он.
Фото: в Киевской области на минах подорвались две бригады энергетиков (facebook.com)
Напомним, 23 апреля в Харьковской области в результате подрыва на мине погибли два человека.
Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Украины предупредили, что отступая из Киевской области оккупанты оставили в регионе большое количество смертельных "сюрпризов".
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