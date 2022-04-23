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В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине

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Украина, Золочев, Суббота 23 апреля 2022 17:28
В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине Фото: На Золочевщине двое мужчин подорвались на мине (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В субботу, 23 апреля, два человека получили смертельные ранения в результате взрыва противотанковой мины на Золочевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Золочевской общины Виктора Коваленко, которого цитирует "Суспільне".

"После обеда двое мужчин 30-ти лет поехали навестить мать одного из них в селе Черноглазовка. На плотине наехали на противотанковую мину. Погибли на месте, машину разнесло вдребезги. Оккупанты недавно отходили из этого села, могли оставить", - сказал Коваленко.

Кроме того, глава общины сообщил, что утром 23 апреля российские войска обстреляли село Калиново Золочевской общины, в результате чего полностью разбиты два дома.

В Золочеве вследствие удара артиллерии значительных разрушений нет. По словам Коваленко - повреждения получили 4-5 домов.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области двое работников лесного хозяйства подорвались на противотанковой мине. Один из мужчин погиб.

Также жителям освобожденных от российских оккупантов территорий напомнили правила безопасности. Спасатели призвали не приближаться к местам, где находились вражеские силы.

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