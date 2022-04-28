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У Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків: є загиблий і поранени

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 19:56
У Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків: є загиблий і поранени Фото: у Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 28 квітня, в Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, одна бригада енергетиків підірвалася на протитанковій міні в районі села Маковище. Співробітники компанії з'їхали на польову дорогу, де і стався вибух. В результаті одна людина отримала перелом ліктьового суглоба і стегна.

"Біля місця вибуху виявили ще 5 таких мін - смертельна пастка, яку залишили російські військові, відступаючи з території Київської області", - додав Нєбитов.

Інша бригада енергетиків також підірвалася на польовій дорозі. Співробітники компанії відновлювали подачу електроенергії в Макарівському районі. В результаті вибуху міни один співробітник загинув, ще двоє отримали поранення.

Глава поліції Київської області зазначив, що випадки підривів на мінах фіксуються практично кожен день. Нєбитов закликав громадян бути обережними і не виїжджати на польові дороги і лісові стежки в районах, які перебували в російській окупації.

"Обходьте занедбані будівлі і місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій", - додав він.

Фото: у Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків (facebook.com)

Нагадаємо, 23 квітня у Харківській області в результаті підриву на міні загинули дві людини.

Зазначимо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України попередили, що відступаючи з Київської області окупанти залишили в регіоні велику кількість смертельних "сюрпризів".

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