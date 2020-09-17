В Киевской области локализовали пожар на военном полигоне

Фото: пожар на военном полигоне (РБК-Украина)

В Киевской области пожар на военном полигоне в Девичках локализовали. К ликвидации пожара привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Об этом сообщили в пресс-центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Пожар возник на территории военного полигона ВСУ сегодня около 14:00.

"Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки. К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - сообщили военные.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября масштабный пожар на открытой местности вспыхнул в Луганской области. Во время ликвидации погиб один военный. Огонь удалось потушить спустя 6 дней.

Напомним, в Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь".