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В Николаевской области горел заповедник

Михайловка, Суббота 12 сентября 2020 13:55
В Николаевской области горел заповедник
Фото с места пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь". Пожар уже удалось ликвидировать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник 11 сентября днем. Горел сухостой вблизи села Михайловка в Новоодесском районе.

"По прибытию установлено, что горит 2,5 гектара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" и другой открытой территории (4 га). Из-за ветра огонь быстро распространялся сухой травой, кустарниками и лиственным настилом", - говорится в сообщении.

В 15:30 пожар удалось локализовать, а в 19:00 ликвидировать на общей площади 8,5 гектара. Причина возникновения огня еще устанавливается.

Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Украине в большинстве регионов, которая ожидается 12-13 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября масштабный пожар на открытой местности вспыхнул в Луганской области. Во время ликвидации погиб один военный. Огонь удалось потушить спустя 6 дней.

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