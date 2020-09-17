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У Київській області локалізували пожежу на військовому полігоні

Київська область, Четвер 17 вересня 2020 22:58
У Київській області локалізували пожежу на військовому полігоні
Фото: пожежа на військовому полігоні (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Київській області пожежу на військовому полігоні в Дівичках локалізували. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки.

Про це повідомили в прес-центрі Сухопутних військ Збройних сил України.

Пожежа виникла на території військового полігону ВСУ сьогодні близько 14:00.

"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники", - повідомили військові.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку вересня масштабна пожежа на відкритій місцевості спалахнув в Луганській області. Під час ліквідації загинув один військовий. Вогонь вдалося загасити через 6 днів.

Нагадаємо, в Миколаївській області горів заповідник "Єланецький степ".

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