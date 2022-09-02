ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ, гасять ще два

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 02:48
У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ, гасять ще два Фото: У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ (ДСНС)
Автор: Олег Васьків

У Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ. Наразі триває гасіння ще двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що полум'я ліквідували у:

  • с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га;
  • с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га;
  • с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га;
  • с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.

"Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району", - додали рятувальники.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, Київ та область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Пожежа
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму