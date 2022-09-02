У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ, гасять ще два

Фото: У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ (ДСНС)

У Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ. Наразі триває гасіння ще двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що полум'я ліквідували у: с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га;

с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га;

с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га;

с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га. "Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району", - додали рятувальники. У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.