У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ, гасять ще два
Фото: У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ (ДСНС)
У Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ. Наразі триває гасіння ще двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що полум'я ліквідували у:
- с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га;
- с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га;
- с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га;
- с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.
"Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району", - додали рятувальники.
У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.
Нагадаємо, Київ та область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.
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