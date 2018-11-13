У Київській області вилучили партію наркотиків на 2 млн гривень

Фото: обшуки у наркодилерів (facebook.com/pol.kyivregion)

Під час затримання озброєні ножами та гранатами зловмисники чинили опір

У Київській області поліція ліквідувала міжрегіональну групу наркодилерів і вилучила партію наркотиків на 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Організовану злочинну групу із п'яти раніше судимих чоловіків контролював кримінальний авторитет. Під час затримання зловмисники, озброєні бойовими гранатами, обрізом рушниці, ножами та кастетами, чинили опір правоохоронцям.

Зловмисники оптом збували наркозалежним великі партії метадону та елітну марихуану, методом "закладок" із рук в руки. Їхня діяльність поширювалася на території кількох областей. Отримані гроші передавали у місця позбавлення волі та у злочинний "общак".

Як зазначається, для документування злочинної діяльності підозрюваних проведено 10 оперативних закупок та 37 негласних слідчих дій. У двох областях поліцейські одночасно провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисників, звідки вилучили понад 20 кг сухої подрібненої марихуани та 500 грамів метадону, а також мобільні телефони, банківські картки, бойові гранати, набої та обріз рушниці. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить близько 2 мільйонів гривень.

Фото: знайдені під час обшуків гроші та наркотики (facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі слідчі встановлюють канал надходження наркотиків. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів) та статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Цивільною гвардією Іспанії попередили контрабанду в Україну майже п’яти кілограмів кокаїну. Наркотики знайшли у поштових відправленнях з електроприладами.

Крім того, повідомлялося, що інспектора відділу режиму і охорони ГУ "Київський слідчий ізолятор" затримали при спробі пронести на територію режимного закладу наркотичні речовини.