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Инспектора киевского СИЗО задержали при попытке пронести в учреждение наркотики

Новости » Общество    12.11.2018 - 15:26
Инспектора киевского СИЗО задержали при попытке пронести в учреждение наркотики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Был задержан младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор"

Младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" был задержан при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что сотрудниками администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины был проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы. В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых свертков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета в середине (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения. На данный момент изъятые вещества направлены на химическую экспертизу.

Сейчас сотрудник режимного учреждения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 5 ноября в Киеве за поставку наркотических веществ заключенным арестовали инспектора Лукьяновского следственного изолятора.

23 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования в отношении трех сотрудников Лукьяновского СИЗО, которым сообщили о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений.

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