СБУ блокувала контрабанду кокаїну до України

Фото: СБУ викрили схему міжнародного наркобізнесу (ssu.gov.ua/ua)

Наркотики планували переправити до України з однієї з країн Центральної Америки через Іспанію поштою

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Цивільною гвардією Іспанії попередили контрабанду в Україну майже п’яти кілограмів кокаїну. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Наркотики переправляли через Іспанію з Центральної Америки за допомогою міжнародних поштових перевезень. Під час спільної операції було зафіксовано, що у чотирьох відправленнях з електроприладами в Іспанію була направлена партія кокаїну для подальшого переправлення в Україну.

Наркотик в Києві мали отримати двоє людей, які не здогадувались про вміст вантажу. Правоохоронцям вдалось встановити особу організатора наркобізнесу.

Фото: СБУ разоблачили схему международного наркобизнеса (ssu.gov.ua/ua)

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці очікують докази з іспанської сторони та призначення відповідних експертиз. За їхніми результатами буде вирішене питання щодо пред’явлення підозри всім фігурантам справи.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Запорізькій області у чоловіка вилучили наркотики на понад 1 млн гривень. У затриманого вилучили 300 зіп-пакетів з метамфетаміном загальною вагою близько 600 г, 216 полімерних упаковок, в яких міститься по чотири пластикові ампули з концентратом опію ацетильованого, а також пістолет.