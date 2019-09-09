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В Киеве в пожаре в многоэтажке погиб человек

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 09:01
В Киеве в пожаре в многоэтажке погиб человек
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Пожар возник в квартире на 9-м этаже

В воскресенье, 8 сентября, в Святошинском районе Киева произошел пожар в одной из жилых многоэтажек, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, пожар возник в квартире на 9-м этаже жилого дома на проспекте Леся Курбаса. Прибыв на место происшествия спасатели эвакуировали из соседних квартир 30 жителей.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 18:75. В квартире, где возник пожар, огнеборцы обнаружили тело неизвестного пола. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за пожара в частном доме погиб человек. Пожар произошел в селе Зарванцы в одном из частных домов на улице Пушкина. Погибшей оказалась 88-летняя хозяйка дома.

Также РБК-Украина писало, что в результате пожара, произошедшего в многоэтажном здании г. Золотоноша Черкасской области, погиб 5-летний ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие короткого замыкания.

Кроме того, чиз-за пожара в многоэтажке в Херсоне погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения. Пожар возник в квартире на 5-м этаже дома. Из подъезда дома были эвакуированы 12 человек.

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