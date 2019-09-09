У Київській області горить стихійне сміттєзвалище

Ілюстативне фото (ДСНС у Київскій області / УНІАН)

Поблизу села Трипілля горить сміттєзвалище на площі близько 1 га

У Київській області рятувальники ліквідують займання на території несанкціонованого сміттєзвалища на площі близько 1 га. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа трапилася поблизу села Трипілля Обухівського району.

До гасіння залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.

"9 вересня о 09:30 поблизу с. Трипілля Обухівського району на території несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 вересня у Святошинському районі столиці сталася пожежа в одній з житлових багатоповерхівок, в результаті чого загинула людина. Пожежа виникла у квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Леся Курбаса. Прибувши на місце події рятувальники евакуювали з сусідніх квартир 30 мешканців.

Крім того, 5 вересня в селі Демидів Київської області загорілося звалище зі сміттям. На місце події були направлені рятувальники. По прибуттю вони встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.