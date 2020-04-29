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Под Кабмином полицейские напали на журналиста "Громадського"

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 10:40
Под Кабмином полицейские напали на журналиста "Громадського"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полицейские сказали журналисту "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю"

В Киеве под Кабинетом министров полицейские напали на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова и сломали его технику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Сегодня утром он вместе с соведущим Никитой Мекензиным из "зеленой зоны" Мариинского парка стримили акцию протеста предпринимателей под Кабмином, которые выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Во время акции полицейские сказали журналистам покинуть эту территорию. Кутепов в прямом эфире спрашивал у сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнуть их с того места.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру. Затем ему сломали стабилизатор.

В связи с этим журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления.

Напомним, Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве.

Также в Кривом Роге работники КП "Муниципальная гвардия" не допустили журналистов одного из местных СМИ снимать сессию горисполкома, чем воспрепятствовали законной деятельности журналиста.

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