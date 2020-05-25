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У Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 11:07
У Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку
Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Двох поліцейських затримали, а їх підрозділ розформовано

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою в зґвалтуванні жінки. Поліцейських затримали, їх підрозділ розформовано.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як повідомляється, дівчина, 1994 року народження, повідомила у поліцію про побиття та зґвалтування поліцейськими. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції після перевірки підтвердили причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Цих двох поліцейських затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

У зв'язку з цим, голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив їх, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Нагадаємо, раніше в Одесі троє поліцейських побили в райвідділі людини.

Відзначимо, під Кабміном поліцейські напали на журналіста "Громадського".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияизнасилование
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