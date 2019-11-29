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В Одессе трое полицейских избили в райотделе человека

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 12:13
В Одессе трое полицейских избили в райотделе человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В служебном кабинете они били его руками и ногами по голове и туловищу

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе за избиение людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что полицейские избили человека в райотдел. В служебном кабинете они били его руками и ногами по голове и туловищу, чем причинили ему телесные повреждения средней тяжести.

Действия правоохранителей квалифицировали превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее ГБР открывало дело о избиении полицейскими людей в Одессе. Во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух лиц и против их воли доставили до опорного пункта полиции.

Появилось видео пытки полицейскими людей в отделении полиции в Одессе.

Ранее в Полтаве пьяный правоохранитель избил студента. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

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