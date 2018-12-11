У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка, є жертви

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В результаті аварії на Гостомельському шосе загинула одна людина, ще троє постраждали

На Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На Гостомельському шосе Оболонського району сталося ДТП. За попередньою інформацією, сталося зіткнення маршрутки та вантажівки. В результаті ДТП чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, а один із постраждалих від отриманих травм помер у машині швидкої допомоги.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події і встановлюють механізм аварії. На місці зараз працюють патрульні і слідчі головного управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

18+ Відео з місця жахливої #ДТП на Гостомельській трасі. За нашою інформацією, вже є один загиблий чоловік... Деталі аварії тут: https://kyivoperativ.info/dtp/ochen-sereznaya-avariya-proizoshla-na-gostomelskoj-trasse-marshrutnyj-avtobus-vexal-v-pricep-gruzovi/ Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Нагадаємо, в Запоріжжі 21 листопада в результаті зіткнення трамвая, маршрутки і легкового автомобіля постраждали 9 осіб. Водій трамвая, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїла зіткнення з маршруткою Volkswagen, після чого сталося зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем Mazda.