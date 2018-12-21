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Під Києвом перекинулася маршрутка

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 09:23
Під Києвом перекинулася маршрутка
Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/pol.kyivregion)

В результаті події постраждали вісім осіб

Під Києвом сьогодні вранці, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію столиці.

Повідомляється, що ДТП сталося на автодорозі Київ-Обухів поблизу села Плюти близько 7 ранку. Через ожеледицю водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та допустив перекидання транспорту.

За попередніми даними, в результаті аварії вісім пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, вони доставлені в лікарню. Всього на момент аварії в салоні автобуса перебувало 30 осіб.

На даний момент поліцейські встановлюють особисті дані потерпілих, опитуються свідки, встановлюються всі обставини дорожньої пригоди.

Під Києвом перекинулася маршрутка

Фото (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, раніше на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.

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