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У Київській області автобус зіткнувся з трактором, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 16:15
У Київській області автобус зіткнувся з трактором, є постраждалі
Фото: ДТП у Київській області (dsns.gov.ua)

Внаслідок зіткнення постраждали 7 осіб

У Київській області внаслідок зіткнення автобусу з трактором постраждали 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася 22 грудня на дорозі Київ - Обухів. Прибувши на місце події рятувальники виявили 7 постраждалих та надали їм медичну допомогу.

"Всі постраждалі були передані лікарям швидкої медичної допомоги", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, під Києвом у п'ятницю, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.

Додамо, у п'ятницю, 21 грудня, поблизу села Чмикос (Волинська область) внаслідок аварії мікроавтобусу постраждали 11 осіб. В результаті інциденту 11 пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, п'ятьох із них госпіталізували.

Крім того, раніше на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.

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