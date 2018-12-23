У Київській області автобус зіткнувся з трактором, є постраждалі

Фото: ДТП у Київській області (dsns.gov.ua)

Внаслідок зіткнення постраждали 7 осіб

У Київській області внаслідок зіткнення автобусу з трактором постраждали 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася 22 грудня на дорозі Київ - Обухів. Прибувши на місце події рятувальники виявили 7 постраждалих та надали їм медичну допомогу.

"Всі постраждалі були передані лікарям швидкої медичної допомоги", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, під Києвом у п'ятницю, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.

Додамо, у п'ятницю, 21 грудня, поблизу села Чмикос (Волинська область) внаслідок аварії мікроавтобусу постраждали 11 осіб. В результаті інциденту 11 пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, п'ятьох із них госпіталізували.

Крім того, раніше на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.