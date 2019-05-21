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В киевской мэрии ищут взрывчатку

Новости » Общество    21.05.2019 - 17:14
В киевской мэрии ищут взрывчатку
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всех эвакуировали из здания

Неизвестный сообщил о минировании Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Киеврады Владимира Прокопива в Facebook.

"Прием граждан в полевых условиях. Но нам не привыкать. Взрывчатку ищут, того, кто сорвал работу мэрии - тоже", - отметил Прокопив.

В настоящее время всех эвакуировали из здания КГГА.

 

Фото (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Напомним, ранее в Киеве эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании. Тогда в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев". На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

До этого  из помещения аэропорта "Киев" провели эвакуацию после сообщения о минировании. В тот же день поступил звонок о бомбе в аэропорту Одессы, однако проверка обоих объектов не выявила взрывчатку. Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта.

Кроме того, ранее в Киеве спасатели получили анонимные сообщения о минировании 17 торгово-развлекательных центров.

Информация о "минировании" во всех случаях не подтвердилась.

 

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