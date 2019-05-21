У київській мерії шукають вибухівку

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усіх евакуювали з будівлі

Невідомий повідомив про замінування Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Київради Володимира Прокопіва у Facebook.

"Прийом громадян в польових умовах. Але нам не звикати. Вибухівку шукають, того, хто зірвав роботу мерії - теж", - зазначив Прокопів.

В даний час всіх евакуювали з будівлі КМДА.

Фото (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Нагадаємо, раніше у Києві евакуювали аеропорт після повідомлення про мінування. Тоді в чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". На місце виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

До цього з приміщення аеропорту "Київ" провели евакуацію після повідомлення про мінування. В той самий день надійшов дзвінок про бомбу в аеропорту Одеси, проте перевірка обох об'єктів не виявила вибухівку. Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали близько 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів та працівників аеропорту.

Крім того, раніше в Києві рятувальники отримали анонімні повідомлення про мінування 17 торгово-розважальних центрів.

Інформація про "мінування" у всіх випадках не підтвердилася.