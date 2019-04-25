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Назначен новый глава полиции Харьковской области

Новости » Политика    25.04.2019 - 12:27
Назначен новый глава полиции Харьковской области
Фото: Валерий Сокуренко (mvs.gov.ua)

Валерий Сокуренко на службе в органах внутренних дел с декабря 1992 года

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области возглавил генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренний дел Украины.

Валерий Сокуренко на службе в органах внутренних дел с декабря 1992 года.

"Приказом № 421 от 24 апреля 2019 года начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначить, по согласованию с министром, потому что мы перевели офицера из аппарата МВД, генерала третьего утра Сокуренко Валерия Васильевича", - отметил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Отметим, с ноября 2015 года Сокуренко является ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Напомним, ранее главой полиции в Харьковской области был Олег Бех, но недавно он стал руководителем Главного управления Национальной полиции Одесской области.

РБК-Украина писало, что начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин 23 апреля подал в отставку. Он написал рапорт по собственному желанию. Головин отказался сообщать причину своего решения.

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