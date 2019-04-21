В Киеве сообщили о минировании 17 ТРЦ

Фото: ТРЦ "Гулливер" (РБК-Украина)

В частности проверяется информация о минировании ТРЦ "Гулливер"

В субботу, 20 апреля, в Киеве спасатели получили анонимные сообщения о минировании 17 торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага, передает РБК-Украина со ссылкой на "НВ".

По ее информации, сообщения поступили вечером. В том числе речь идет о ТРЦ "Гулливер". Из здания эвакуировали всех посетителей. Проводится проверка.

На сайте полиции Киева информации о минировании ТРЦ нет.

Напомним, ранее 20 апреля полиция получила звонок от неизвестного лица о заминировании в Киеве Центрального железнодорожного вокзала. Позже в пресс-службе полиции сообщили: инормация о взрывчатке на вокзале оказалась ложной.

А в пятницу, 19 апреля, во время дебатов на "Суспільному" ведущая сообщила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Ведущая заявила, что любой может покинуть зал из-за угрозы теракта. Информация о том, что в зале есть человек, который готовит покушение на действующего президента, поступила на линию "102". Однако было принято решение не останавливать проведение дебатов.