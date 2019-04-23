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Из аэропорта "Жуляны" эвакуировали тысячу человек из-за "минирования"

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 13:14
Из аэропорта "Жуляны" эвакуировали тысячу человек из-за "минирования"
Фото: аэропорт "Киев" (www.facebook.com/airportkiev)

Полиция проверяет сообщение о минировании "Жулян"

Из помещения аэропорта "Киев" в Жулянах эвакуировали около тысячи человек из-за сообщения о минировании. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Еще работают кинологи и взрывотехники. Из помещения эвакуировали около тысячи граждан. На месте работают представители правоохранительных органов", - сообщил Тракало.

Кроме того, на странице аэропорта в Facebook сообщается, что сегодня в 11:45 на е-мейлы сотрудников аэропорта на электронную почту поступила информация о минировании аэропорта.

"С целью проверки на наличие взрывоопасных предметов пассажиров из терминалов эвакуировали. На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - сообщили в аэропорту.

Из аэропорта &quot;Жуляны&quot; эвакуировали тысячу человек из-за &quot;минирования&quot;

Напомним, 18 апреля полиция проверяла анонимное сообщение о минировании международного аэропорта "Одесса". В ходе обследования аэропорта и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Как сообщало РБУ-Украина, 20 апреля в Киеве правоохранители проверяли информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

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