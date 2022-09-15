В Киевской и Черниговской областях сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

В четверг, 15 сентября, жители Киевской и Черниговской областей могут слышать взрывы.

Все, что об этом известно, собрало РБК-Украина .

Черниговская область

Как сообщает "Суспильне", в период с 13:00 до 14:00 возле села Ягодное Черниговского района взрывотехники ГУ Нацполиции в Черниговской области будут производить уничтожение боеприпасов.

Также между 13:30 и 14:30 возле села Шестовица спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва.

Киевская область

На территории Вышгородского района будут проводиться учения для саперов.

"В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении Киевской ОВА. - Поэтому в общинах области возможно слышны взрывы".

Полтава

Также звуки взрывов могли слышать и жители Полтавы. По данным мэра города Александра Мамая, на отведенном полигоне общины производили один тренировочный подрыв.