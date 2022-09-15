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Кривой Рог снова попал под ракетный удар: что известно

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Кривой Рог, Четверг 15 сентября 2022 13:11
Кривой Рог снова попал под ракетный удар: что известно Фото: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В городе и в целом Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

Вместе с тем местные Telegram-каналы пишут, что взрывы были слышны из центра Кривого Рога. Над городом поднялся клуб дыма.

Второй удар по городу в сутки

Напомним, что Кривой Рог не успел прийти в себя еще от прошлого удара по гидротехническим сооружениям города, который произошел менее суток назад.

В городе подтоплены более 100 частных домов и дворов, а уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до 2 метров на разных участках. Впрочем, его все же удалось снизить уже более 40 сантиметров.

Утром стало известно, что для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению. Также была объявлена эвакуация из ряда районов.

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Кривой Рог ракетный удар
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