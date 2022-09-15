В Київській та Чернігівській областях сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

У четвер, 15 вересня, мешканці Київської та Чернігівської областей можуть чути вибухи.

Все, що про це відомо зібрало РБК-Україна .

Чернігівська область

Як повідомляє "Суспільне", у період з 13:00 до 14:00 біля села Ягідне Чернігівського району вибухотехніки ГУ Нацполіції в Чернігівській області проводитимуть знищення боєприпасів.

Також між 13:30 та 14:30 біля села Шестовиця рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву.

Київська область

На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів.

"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, - йдеться в повідомленні Київської ОВА. - Через це в громадах області можливо чути вибухи".

Полтава

Також звуки вибухів могли чути і мешканці Полтави. За даними мера міста Олександра Мамая, на відведеному полігоні громади проводили один тренувальний підрив.