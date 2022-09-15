В Херсоне снова слышны взрывы

Во временно оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне "

Как сообщалось, 10 сентября в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска отступили с ранее занимаемых позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

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