В киевском метро полицейские избили женщин

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Об инциденте проинформировано сотрудников управления внутренней безопасности

Полиция начала служебное расследование по факту избиения женщин полицейскими метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В пресс-службе отметили, что об инциденте проинформированы сотрудников управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу.

"Заключение служебного расследования будет направлено в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве полицейский избил пассажира. Позже прокуратура начала расследование. 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене, находясь на службе, без явной необходимости применил спецсредства (резиновую дубинку, - ред.) в отношении мужчины, который в это время находился на перроне указанной станции.

Ранее сообщалось, что харьковских полицейских, которые на железнодорожном вокзале издевались над мужчиной, что было снято очевидцами на видео, уволили с работы.

РБК-Украина писало, что в Харькове полицейские издевались над мужчиной - избили его ногами и ударили в голову.