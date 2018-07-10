За фактом побиття поліцейським пасажира метро у Києві прокуратура почала розслідування

Працівник поліції київського метро застосував до пасажира гумовий кийок

Прокуратура розпочала розслідування щодо поліцейського, котрий побив пасажира на станції метро "Контрактова площа" у Києві. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва у Facebook.

Інцидент у київському метро стався 8 липня, однак стало відомо про нього сьогодні, 10 липня 2018, після опублікованого в мережі відео.

Попередньо з'ясовано, що 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував спецзасоби (гумовий кийок, - ред.) щодо чоловіка, який в цей час перебував на пероні вказаної станції.

Дії правоохоронця зняв випадковий свідок на камеру телефону. Дії поліцейського місцевою прокуратурою кваліфіковано як перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України), відповідні відомості внесено до ЄРДР.

"Одночасно керівництвом столичного главку поліції ініційовано проведення службової перевірки відносно вказаного працівника, результати якої будуть долучені до матеріалів кримінального провадження", - повідомили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні першочергові слідчі дії з метою об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що звільнили з роботи трьох Харківських поліцейських, котрі нещодавно на залізничному вокзалі знущалися над чоловіком, що було знято очевидцями на відео.