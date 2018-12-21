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В київському метро поліцейські побили жінок

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 15:52
В київському метро поліцейські побили жінок
Ілюстративне фото (facebook.com/BBCnewsUkrainian.)

Про інцидент поінформовано співробітників управління внутрішньої безпеки

Поліція розпочала службове розслідування за фактом побиття жінок поліцейськими метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

У прес-службі зазначили, що про інцидент поінформовано співробітників управління внутрішньої безпеки, інспекції з особового складу.

"Висновок службового розслідування буде направлено у Державне бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на станції метро "Контрактова площа" у Києві поліцейський побив пасажира. Пізніше прокуратура розпочала розслідування. 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував спецзасоби (гумовий кийок, - ред.) щодо чоловіка, який в цей час перебував на пероні вказаної станції.

Раніше повідомлялось, що харківських поліцейських, котрі на залізничному вокзалі знущалися над чоловіком, що було знято очевидцями на відео, звільнили з роботи.

РБК-Україна писало, що у Харкові поліцейські знущалися над чоловіком - побили його ногами і вдарили в голову.

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