В Харькове уволили полицейских, избивших мужчину на вокзале

Старшие сержанты и капрал сектора патрульной полиции Харькова уволены с должностей

Харьковских полицейских, которые недавно на железнодорожном вокзале издевались над мужем, что было снято очевидцами на видео, уволили с работы. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Олег Бех.

Он отметил, что тщательно просмотрел и изучил все видеоматериалы и "без всякого сомнения подписал приказ" об увольнении правоохранителей.

Добавил, что снятые на видео правоохранители оказались сотрудниками сектора патрульной полиции Холодногорского отдела полиции - старшие сержанты и капрал сектора патрульной полиции.

"Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции - соблюдение прав и свобод человека. После такого вопиющего факта неадекватных действий правоохранителей, невыполнение ими требований закона "О Национальной полиции" они не имеют никакого морального права оставаться на своих должностях", - написал Бех.

Также уточнил, что непосредственный руководитель полицейских - командир взвода - предупрежден о неполной должностной ответственности.

"Кроме того, в.и.о. начальника Холодногорского отдела полиции получил строгое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины, прав и свобод граждан", - сообщил Бех.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) July 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейские издевались над мужчиной - избили его ногами и ударили в голову.