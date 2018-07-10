По факту избиения полицейским пассажира метро в Киеве прокуратура начала расследование

Работник полиции киевского метро применил к пассажиру резиновую дубинку

Прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил пассажира на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

Инцидент в киевском метро произошел 8 июля, однако стало известно о нем сегодня, 10 июля 2018, после опубликованного в сети видео.

Предварительно выяснено, что 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене, находясь на службе, без явной необходимости применил спецсредства (резиновую дубинку, - ред.) в отношении мужчины, который в это время находился на перроне указанной станции.

Действия правоохранителя снял случайный свидетель на камеру телефона. Действия полицейского местной прокуратурой квалифицировано как превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины), соответствующие сведения внесены в ЕРДР.

"Одновременно руководством столичного главка полиции инициировано проведение служебной проверки в отношении указанного работника, результаты которой будут приобщены к материалам уголовного производства", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые первоочередные следственные действия с целью объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что уволили с работы трех Харьковских полицейских, которые недавно на железнодорожном вокзале издевались над мужчиной, что было снято очевидцами на видео.