В киевском метро объяснили, как обменять старые жетоны на новые без доплаты
Обменять синие жетоны на зеленые без доплаты можно до конца июля
Жители или гости Киева, которые имеют старые синие жетоны на проезд в метро, могут обменять их на новые зеленые без доплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Twitter.
Отмечается - если у вас остались синие жетоны, выгоднее всего обменять их на зеленые без доплаты. Сделать это нужно до конца июля 2018 года.
"С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой. За каждый синий жетон - доплата 3 гривны", - сообщили в пресс-службе.
Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:
- ст. м. "Майдан Независимости"
- ст. м. "Дорогожичи"
- ст. м. "Политехнический институт"
- ст. м. "дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).
Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30. Обмен жетоне с доплатой будет проводиться с по 31 августа 2018 года.
Якщо у вас залишилися сині жетони, найвигідніше до кінця липня обміняти їх на зелені без доплати.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 25, 2018
З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою. pic.twitter.com/tcPwiC3R94
Напомним, 13 июля в киевском метро образовались очереди в зв'связи с повышением цен на общественный транспорт. Пассажиры стали в очереди за жетонами и пополнением карточек метро.
Добавим, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулерах, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен. Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,5 гривен (в случае приобретения 50 поездок).