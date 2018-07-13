У київському метро утворилися черги за жетонами

Новини Суспільство 13.07.2018 - 19:16
Фото: черги у метро (РБК-Україна)
Фото: черги у метро (РБК-Україна)

Люди запасаються жетонами у зв'язку з підвищенням цін на громадський транспорт

У київському метро утворилися черги за жетонами у зв'язку з підвищенням цін на громадський транспорт завтра, 14 липня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.   

У київському метро утворилися черги за жетонами
У київському метро утворилися черги за жетонами
У київському метро утворилися черги за жетонами

Фото: черги на станції "Вокзальна" (РБК-Україна)

У київському метро утворилися черги за жетонами
У київському метро утворилися черги за жетонами

Фото: черги на станції "Контрактова" (РБК-Україна)

У соцмережах опубліковані також фото черги на станції метро "Голосіївська".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Києві з 14 липня разовий проїзд у метро подорожчає до 8 гривень.

Відповідно до повідомлення метрополітену, записані поїздки на безконтактні картки метро чи метропас залишаються дійсними; картки можна поповнити на будь-якій станції, а метропас - на станції "Кловська".

Протягом липня раніше придбані жетони "Київського метрополітену" можна буде обміняти без доплати.

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Теги:  метро,  транспорт,  цены  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС