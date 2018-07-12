Влада Києва оприлюднила нові ціни на проїзд громадським транспортом

У Києві з 14 липня подорожчає разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках

У Києві з 14 липня разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках подорожчає до 8 гривень. Київська міська адміністрація оприлюднила відповідну постанову на своєму сайті.

Згідно з документом, пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, зможуть платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 гривень (у разі придбання 50 поїздок).

Зазначено, що вартість проїзного квитка на один місяць в наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) буде коштувати 390 гривень, а у метрополітені - 610 гривень; на два види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) - 570 гривень; на два види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) - 670 гривень.

КМДА інформує, що КП "Київський метрополітен" вводить нові проїзні квитки, які будуть використовуватися з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (по 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (по 104 гривні) і 30 поїздок на 15 календарних днів (по 210 гривень).

В адміністрації повідомили, що до кінця липня пасажири зможуть їздити за раніше придбаними жетонами та разовими квитками старого зразка без доплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проїзд в автобусах Skybus між залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" і аеропортом "Бориспіль" подорожчав до 100 гривень.