У київському метро пояснили, як обміняти старі жетони на нові без доплати

Обміняти сині жетони на зелені без доплати можна до кінця липня

Мешканці або гості Києва, котрі мають старі сині жетони на проїзд у метро, можуть обміняти їх на нові зелені без доплати. Про це йдеться повідомленні прес-служби київського метрополітену у Twitter.

Зазначається - якщо у вас залишилися сині жетони, найвигідніше обміняти їх на зелені без доплати. Зробити це потрібно до кінця липня 2018 року.

"Із 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою. За кожен синій жетон - доплата 3 гривні", - повідомили у прес-службі.

Сервісні центри київського метрополітену знаходяться за наступними адресами:

ст. м. "Майдан Незалежності"

ст. м. "Дорогожичі"

ст. м. "Політехнічний інститут"

ст. м. "дарниця" (вестибюль №2, з боку центру міста).

Сервіс-центри метро Києва працюють щоденно з 8:00 до 19:00. Перерва на обід триває півгодини - 12:00-12:30. Обмін жетоні з доплатою проводитиметься з і по 31 серпня 2018 року.

Якщо у вас залишилися сині жетони, найвигідніше до кінця липня обміняти їх на зелені без доплати.

З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою. pic.twitter.com/tcPwiC3R94 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 25, 2018

Нагадаємо, 13 липня у київському метро утворилися черги у зв'язку з підвищенням цін на громадський транспорт. Пасажири стали в черги за жетонами та поповненням карток метро.

Додамо, у Києві з 14 липня 2018 року подорожчав разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках. Вартість проїзду зросла до 8 гривень. Пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, зможуть платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 гривень (у разі придбання 50 поїздок).