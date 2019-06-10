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В киевском метро ищут взрывчатку

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 11:12
В киевском метро ищут взрывчатку
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Станции "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты из-за сообщения о минировании

Станции киевского метро "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты на проверку о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 31 объекта. 3 июня в Харькове заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. Сообщение о закладке взрывчатки поступило сообщение в 10:30. Информация не подтвердилась. 

Добавим, в конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании 28 объектов в городе. В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

Также 28 мая в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса.

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