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В Харькове проверяют сообщение о массовом минировании

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 15:48
В Харькове проверяют сообщение о массовом минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Из зданий эвакуируют людей

В полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 31 объекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, в Харькове заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. Сообщение о закладке взрывчатки поступило сообщение в 10:30. 

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении. 

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луцке неизвестные сообщили о заминировании Волынской областной больницы. Из больницы эвакуируют пациентов, на месте работают взрывотехники.

Кроме того, в конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании 28 объектов в городе. В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

Также 28 мая в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса.

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