У Києві "замінували" дві центральні станції метро

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції "Театральна" та "Золоті ворота" закриті через повідомлення про мінування

Станції київського метро "Театральна" і "Золоті ворота" закриті на перевірку про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу метрополітену.

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня у Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло повідомлення о 10:30. Інформація не підтвердилася.

Додамо, наприкінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про мінування 28 об'єктів у місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

Також 28 травня в Національну поліцію Одеській області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.