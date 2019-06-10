ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві "замінували" дві центральні станції метро

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 11:13
У Києві "замінували" дві центральні станції метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції "Театральна" та "Золоті ворота" закриті через повідомлення про мінування

Станції київського метро "Театральна" і "Золоті ворота" закриті на перевірку про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу метрополітену.

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня у Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло повідомлення о 10:30. Інформація не підтвердилася.

Додамо, наприкінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про мінування 28 об'єктів у місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

Також 28 травня в Національну поліцію Одеській області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.

У Бостоні вагон метро зійшов з рейок На Київ насувається гроза
Новини України Київметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся