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В Одессе заминировали 23 объекта

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 19:11
В Одессе заминировали 23 объекта
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса

В Одессе сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании 23 объектов в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области

Как сообщается, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса.

"Для проверки указанного сообщения на места событий направлена ​​следственно-оперативные группы, взрывотехники и работники ГСЧС", - говорится в сообщении. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 27 мая на электронную почту столичной Хоральной синогоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения было эвакуировано 30 человек. Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомире в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы ГУПН в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

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