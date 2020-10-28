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На киевском коллекторе произошла утечка газа, пострадали коммунальщики

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 октября, в Киеве на Новодарницком коллекторе произошла утечка газа. В результате происшествия пострадали работники, которые проводили там плановые работы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, утечка газа на Новодарницком коллекторе на улице Тростянецкой, 8 произошла во время проведения плановых работ. По информации "Киевводоканала", всем пострадавшим работникам оказана медицинская помощь.

В настоящее время ведется служебное расследование.

Напомним, в селе Байковцы Тернопольской области в жилом доме погибли три человека из-за вероятной утечки газа.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества.

Кроме того, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравления природным газом.

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