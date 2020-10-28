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На київському колекторі стався витік газу, постраждали комунальники

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві на Новодарницькому колекторі стався витік газу. Внаслідок події постраждали працівники, які проводили там планові роботи.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, витік газу на Новодарницькому колекторі на вулиці Тростянецькій, 8 стався під час проведення планових робіт. За інформацією "Київводоканалу", усім постраждалим працівникам надана медична допомога.

Наразі ведеться службове розслідування.

Нагадаємо, у селі Байківці Тернопільської області в житловому будинку загинули три особи через ймовірний витік газу.

Також РБК-Україна писало, що в Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини.

Крім того, в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

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