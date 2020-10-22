В Винницкой области в доме нашли троих мертвых, среди них двое детей

Фото: скорая помощь (РБК-Украина)

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме выявили тела троих погибших. Среди жертв двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 21 октября. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравление природным газом.

"В частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человек в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу. Признаков пожара не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Хмельницкой области угарным газом отравились пять человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы в больницу.

Кроме этого недавно, в Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. Причиной смерти назвали отравление угарным газом.

Также сообщалось, что в конце сентября в Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке, пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако одна из жительниц отравилась угарным газом.