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В Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества

Полтава, Вторник 08 сентября 2020 15:46
В Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества
Фото: проверка трубы в многоэтажном доме (Facebook)
Автор: РБК-Украина

В Полтаве в многоэтажке на улице Нестерова произошла утечка неизвестного вещества. Специалисты газовой службы исключают утечку газа.

Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота в Facebook.

Предварительно произошла утечка серного ангидрида, но исследования продолжаются. Допускается версия с сернистой шашкой для борьбы с грызунами и насекомыми.

Специалисты уже исключили утечку газа, сделав замеры дважды. Результаты не показали наличия метановых соединений в воздухе.

После обработки дома запах от неизвестного вещества удалось локализовать в одном подъезде.

Из-за утечки три семьи из дома отселили в гостиницу, часть жителей временно съехали к родственникам.

Напомним, на прошлой неделе под Полтавой произошел пожар на свалке.

Ранее сообщалось, что в центре Киева из-за аварии отключили горячую воду.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.

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