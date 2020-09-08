В Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества

В Полтаве в многоэтажке на улице Нестерова произошла утечка неизвестного вещества. Специалисты газовой службы исключают утечку газа.
Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота в Facebook.
Предварительно произошла утечка серного ангидрида, но исследования продолжаются. Допускается версия с сернистой шашкой для борьбы с грызунами и насекомыми.
Специалисты уже исключили утечку газа, сделав замеры дважды. Результаты не показали наличия метановых соединений в воздухе.
После обработки дома запах от неизвестного вещества удалось локализовать в одном подъезде.
Из-за утечки три семьи из дома отселили в гостиницу, часть жителей временно съехали к родственникам.
Напомним, на прошлой неделе под Полтавой произошел пожар на свалке.
Ранее сообщалось, что в центре Киева из-за аварии отключили горячую воду.
Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.