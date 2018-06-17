В киевском аэропорту "Жуляны" рейс в Грузию задержали на 14 часов

Кроме того, изменено время посадки на рейс Киев-Батуми

В Киеве в аэропорту имени Сикорского ("Жуляни") в Киеве авиакомпания УапАіг задержала самолеты в Грузию на 14 часов. Посадку на рейс в Тбилиси, который должен был вылететь в 8:45, перенесли на 21:40, говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, информируем вас о том, что рейсы Киев-Тбилиси-Киев 17.06.18 выполняются по измененному графику: вылет из Киева в 21:40; вылет из Тбилиси в 2:35(18.06.18)", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменено время посадки на рейс Киев-Батуми.

"Киев-Батуми-Киев 17.06.18 выполняется по измененному графику: вылет из Киева в 5:40(18.06.18); вылет из Батуми в 10:10(18.06.18). Авиакомпания приносит свои извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

Шановні пасажири, інформуємо вас про те, що рейси: Київ -Тбілісі-Київ 17.06.18 виконується по зміненому графіку -виліт... Опубліковано YanAir Airlines 17 червня 2018 р.

Как прокомментировал представитель компании изданию Mind, самолета в Тбилиси не будет ориентировочно до 22 часов, поскольку "нужно забрать людей из Тель-Авива". Также добавили, что авиакомпания предлагает пассажирам ехать домой и оплачивает такси. Людям, которые прибыли в Киев из других городов, предлагают комнаты в отеле.

Напомним, 14 июня 2018 года аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов до 1:00 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Самолет авиакомпании при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.