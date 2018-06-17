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Інтерв'ю

У київському аеропорту "Жуляни" рейс до Грузії затримали на 14 годин

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 18:08
Ілюстративне фото (facebook.com/yanairofficial)
Ілюстративне фото (facebook.com/yanairofficial)

Окрім того, змінено час посадки на рейс до Батумі

У Києві в аеропорту імені Сікорського ("Жуляни") у Києві авіакомпанія YanАir затримала літаки до Грузії на 14 годин. Посадку на рейс до Тбілісі, який повинен був вилетіти о 8:45, перенесли на 21:40, йдеться у повідомленні авіакомпанії в Facebook.

"Шановні пасажири, інформуємо вас про те, що рейси Київ-Тбілісі-Київ 17.06.18 виконуються по зміненому графіку: виліт з Києва о 21:40; виліт з Тбілісі о 2:35(18.06.18)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, змінено час посадки на рейс до Батумі.

"Київ-Батумі-Київ 17.06.18 виконується по зміненому графіку: виліт з Києва о 5:40(18.06.18); виліт з Батумі о 10:10(18.06.18). Авіакомпанія приносить свої вибачення за заподіяні незручності", - йдеться у повідомленні.

 

Шановні пасажири, інформуємо вас про те, що рейси: Київ -Тбілісі-Київ 17.06.18 виконується по зміненому графіку -виліт...

Опубліковано YanAir Airlines 17 червня 2018 р.

Як прокоментував представник компанії виданню Mind, літака до Тбілісі не буде орієнтовно до 22 години, оскільки "потрібно забрати людей з Тель-Авіву". Також додали, що авіакомпанія пропонує пасажирам їхати додому та оплачує таксі. Людям, які прибули до Києва з інших міст, пропонують кімнати в готелі.

Нагадаємо, 14 червня 2018 року аеропорт "Київ" закрили на 5 годин до 1:00 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Літак авіакомпанії при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. 

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Теги публікації: аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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